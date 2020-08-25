В Калужской области за сутки 100 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 28 человек. За весь период заболели 7910 человек, сообщили во вторник, 25 августа, в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 100 калужан. Общее число справившихся с болезнью составляет 6663.

Умерли 64 человека. За последние сутки скончались два жителя Калуги.

Борьбу с вирусом продолжают 1183 пациента. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 241 (-27 к предыдущему дню),

Обнинск – 138 (-11),

Боровский район – 135 (0),

Людиновский район – 129 (+4),

Малоярославецкий район – 62 (-14),

Дзержинский район – 60 (-2),

Жуковский район – 60 (-9),

Козельский район – 48 (0),

Жиздринский район – 46 (0),

Сухиничский район – 40 (-1),

Кировский район – 34 (-5),

Бабынинский район – 28 (-4),

Перемышльский район – 25 (0),

Мещовский район – 20 (+1),

Спас-Деменский район – 17 (-1),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Думиничский район – 10 (-1),

Износковский район – 10 (-1),

Тарусский район – 10 (0),

Барятинский район – 8 (0),

Медынский район – 7 (-2),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 25 августа 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.