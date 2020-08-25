В Калужской области за сутки 100 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 28 человек. За весь период заболели 7910 человек, сообщили во вторник, 25 августа, в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 100 калужан. Общее число справившихся с болезнью составляет 6663.
Умерли 64 человека. За последние сутки скончались два жителя Калуги.
Борьбу с вирусом продолжают 1183 пациента. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 241 (-27 к предыдущему дню),
- Обнинск – 138 (-11),
- Боровский район – 135 (0),
- Людиновский район – 129 (+4),
- Малоярославецкий район – 62 (-14),
- Дзержинский район – 60 (-2),
- Жуковский район – 60 (-9),
- Козельский район – 48 (0),
- Жиздринский район – 46 (0),
- Сухиничский район – 40 (-1),
- Кировский район – 34 (-5),
- Бабынинский район – 28 (-4),
- Перемышльский район – 25 (0),
- Мещовский район – 20 (+1),
- Спас-Деменский район – 17 (-1),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 14 (0),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Думиничский район – 10 (-1),
- Износковский район – 10 (-1),
- Тарусский район – 10 (0),
- Барятинский район – 8 (0),
- Медынский район – 7 (-2),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 25 августа 2020 года.
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