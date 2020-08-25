В Калужской области отец заплатил 8-летний долг по алиментам

Жителю Дзержинского района грозила административная ответственность в виде ареста или обязательных работ за неуплату алиментов, сообщили сегодня, 25 августа, в пресс-службе УФССП по Калужской области.

По решению суда, он должен был перечислять четверть своих доходов на содержание несовершеннолетней дочери. Исполнительное производство в отношении него появилось еще в 2012 году.

Сначала алименты взыскивались с заработной платы, но потом мужчина уволился и стал работать неофициально. С этого времени он платил не всегда своевременно и не в полном объеме.

К августу 2020 года задолженность составила 73 тысячи рублей. Плюс мужчина был обязан заплатить 5, 3 тысячи исполнительского сбора.

Повлиять на должника судебные приставы смогли только, когда встал вопрос об административной ответственности. Долг перед дочерью был полностью погашен, как и исполнительский сбор.