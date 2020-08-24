Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 августа

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 29 человек. За весь период заболели 7882 человека, сообщили в понедельник, 24 августа, в региональном оперативном штабе.

Новых выздоровевших не было. Общее число справившихся с болезнью составляет 6563.

Умерли 62 человека.

Борьбу с вирусом продолжают 1257 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 268 (+11 к предыдущему дню),

Обнинск – 149 (0),

Боровский район – 135 (+1),

Людиновский район – 125 (0),

Малоярославецкий район – 76 (+5),

Жуковский район – 69 (+1),

Дзержинский район – 62 (+4),

Козельский район – 48 (0),

Жиздринский район – 46 (+1),

Сухиничский район – 41 (+2),

Кировский район – 39 (+3),

Бабынинский район – 32 (+1),

Перемышльский район – 25 (0),

Мещовский район – 19 (0),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Износковский район – 11 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Медынский район – 9 (0),

Барятинский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 24 августа 2020 года.

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