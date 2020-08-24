Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 августа

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус ещё у 29 человек. За весь период заболели 7882 человека, сообщили в понедельник, 24 августа, в региональном оперативном штабе.
Новых выздоровевших не было. Общее число справившихся с болезнью составляет 6563.
Умерли 62 человека.
Борьбу с вирусом продолжают 1257 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 268 (+11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 149 (0),
- Боровский район – 135 (+1),
- Людиновский район – 125 (0),
- Малоярославецкий район – 76 (+5),
- Жуковский район – 69 (+1),
- Дзержинский район – 62 (+4),
- Козельский район – 48 (0),
- Жиздринский район – 46 (+1),
- Сухиничский район – 41 (+2),
- Кировский район – 39 (+3),
- Бабынинский район – 32 (+1),
- Перемышльский район – 25 (0),
- Мещовский район – 19 (0),
- Спас-Деменский район – 18 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 14 (0),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Думиничский район – 11 (0),
- Износковский район – 11 (0),
- Тарусский район – 10 (0),
- Медынский район – 9 (0),
- Барятинский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Коронавирус в Калужской области, официальные данные на 24 августа 2020 года.
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