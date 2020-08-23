Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 августа

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом пополнилось на 30 человек и достигло 7853 зарзившихся, сообщили в воскресенье, 22 августа, в региональном оперативном штабе.

За последние сутки болезнь подтвердили у 30 калужан. Выздоровели 9 человек.

Общее число справившихся с болезнью составило 6563 человека.

Умерли 62 человека.

Борьбу с вирусом продолжают 1207 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:

Калуга – 257 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 149 (+5),

Боровский район – 134 (+1),

Людиновский район – 125 (+6),

Малоярославецкий район – 71 (+1),

Жуковский район – 68 (+2),

Дзержинский район – 58 (-1),

Козельский район – 48 (0),

Жиздринский район – 45 (0),

Сухиничский район – 39 (0),

Кировский район – 36 (0),

Бабынинский район – 31 (+1),

Перемышльский район – 25 (0),

Мещовский район – 19 (+1),

Спас-Деменский район – 18 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Износковский район – 11 (+1),

Тарусский район – 10 (0),

Медынский район – 9 (+1),

Барятинский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).