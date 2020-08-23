Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 августа

В Калужской области количество заразившихся коронавирусом пополнилось на 30 человек и достигло 7853 зарзившихся, сообщили в воскресенье, 22 августа, в региональном оперативном штабе.
За последние сутки болезнь подтвердили у 30 калужан. Выздоровели 9 человек.
Общее число справившихся с болезнью составило 6563 человека.
Умерли 62 человека.
Борьбу с вирусом продолжают 1207 пациентов. Ситуация по районам на сегодня такова:
- Калуга – 257 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 149 (+5),
- Боровский район – 134 (+1),
- Людиновский район – 125 (+6),
- Малоярославецкий район – 71 (+1),
- Жуковский район – 68 (+2),
- Дзержинский район – 58 (-1),
- Козельский район – 48 (0),
- Жиздринский район – 45 (0),
- Сухиничский район – 39 (0),
- Кировский район – 36 (0),
- Бабынинский район – 31 (+1),
- Перемышльский район – 25 (0),
- Мещовский район – 19 (+1),
- Спас-Деменский район – 18 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 14 (0),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Думиничский район – 11 (0),
- Износковский район – 11 (+1),
- Тарусский район – 10 (0),
- Медынский район – 9 (+1),
- Барятинский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Мосальский район – 4 (0).
Опубликовано: 23.08.2020 17:04 1350