За собаку вымогают деньги

В воскресенье, 23 августа, в одной из популярных в Калуге групп ВК появилась серия фотографий собаки, которую, возможно, сбили на Секиотовском кольце.

- Ищем урода, который сбил собаку на Секиотовском кольце и уехал, - говорится в сообщении. - Собаку забрал таксист, который нас вез.

Однако ни что за таксист, ни кого он вез, ни куда доставили собаку, не сообщается. При этом подлинность самого факта события вызывает сомнения.

- Мне в Телеграмм пришло сообщение о сборе денег на лечение собаки, которая находится в приюте в Нижнем Новгороде, - рассказала наша читательница Ольга Черникова. – А сегодня я увидела эту фотографию в калужской группе «Вконтакте».

По словам нашей читательницы, в ответ на ее возмущение в нижегородском приюте ответили, что мошенники не они, а калужане, которые взяли их фотографию и выдали за свою, чтобы поднять себе рейтинги.

Ольга Черникова назвала нам приют, от имени которого с ней беседовали, и мы направили туда запрос, ответ на который пока не получили.

Если вам известно что-либо, что может пролить свет на эту темную историю, пишите на электронную почту: vi@kp.kaluga.ru

Так же просим вас поберечь свои деньги и не верить неинформативным сообщениям, а также жалостливым фотографиям в соцсетях и мессенджерах.