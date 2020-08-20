В Калужской области 6512 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 47 человек вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 6512, сообщили KP40 в четверг, 20 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 60 калужан.

На данный момент известно о 7728 заболевших. Новые данные региональный оперштаб сегодня не публиковал.

По всей России за сутки выявили 4 785 случаев коронавируса. За весь период - 942 106. Из них вылечились 755 513, скончались – 16 099.

UPD. В Калужской области зафиксирован самый большой за месяц прирост больных коронавирусом.

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