В Калуге изменили график перекрытия улиц на День выпускника

Как мы уже рассказывали, власти Калуги изменили время начала шествия выпускников, которое запланировано на субботу, 22 августа.

В связи с этим по новому графику будут перекрываться улицы города.

С 13:00 до 21:00 будут перекрыты Профессиональный проезд и Набережная улица (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг).

С 15:45 до 18:30 будут закрыты для всех видов транспорта улица Кирова (от площади Победы до Московской улицы), улица Маршала Жукова (от улицы Фридриха Энгельса до площади Победы), улица Степана Разина (от Тульской до площади Победы), Николо-Козинская (от улицы Дзержинского до улицы Кирова), переулок Кирова (от улицы Суворова до улицы Кирова), улица Ленина (от улицы Суворова до площади Карла Маркса), Московская (от улицы Достоевского до площади Карла Маркса), улица Дзержинского (от Московской до улицы Ленина).

С 17.00 до 18.30 движение будет ограничено на улицах Ленина (от площади Карла Маркса до площади Старый Торг), Луначарского (от Тульской до Ленина), Воскресенской (от улицы Дарвина до площади Карла Маркса), Дарвина (от Воскресенской до Театральной), Карпова (от Воскресенской до Гостинорядского переулка), Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Баженова), Баженова (от улицы Марата до площади Старый Торг), Кропоткина (от Театральной до Гостинорядского переулка), а также Старичковому (от улицы Луначарского до улицы Ленина) и Гостинорядскому (от улицы Карпова до площади Старый торг) переулкам.

Для транспорта также будут закрыты площадь Старый Торг, улицы Кутузова (от 1- го Красноармейского переулка до площади Старый Торг) и Воробьевская (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг).

Схемы перекрытия улиц в Калуге 22 августа 2020 года.

Тем временем

В вузах Калужской области с 1 сентября вводят масочный режим. Подробности.