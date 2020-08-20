В вузах Калужской области с 1 сентября вводят масочный режим

Новый учебный год в Калужской области начнётся с 1 сентября в очном формате. Однако вводятся различные ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Поскольку всё ещё существует опасность заражения коронавирусной инфекцией, от всех нас потребуется строгое соблюдение правил личной безопасности и гигиены, - рассказал 19 августа министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Обязательное ношение масок школьниками и учителями не требуется. Маски обязательны лишь для сотрудников столовых. Однако если вы примите решение носить маску – это будет только приветствоваться.

Не нужно будет носить маски и учащимся колледжей.

А вот в высших учебных заведениях другие правила. Как сообщили в министерстве образования и науки, студенты вузов обязаны будут использовать маски в помещениях.

- Таковы рекомендации Минобрнауки России, - пояснили в калужском Минобре.

По всей Калужской области, напомним, масочный режим продлили до 31 августа. Новых документов на этот счёт пока не выходило.

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