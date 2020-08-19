В Калуге изменили время начала шествия выпускников

Как мы уже рассказывали, в ближайшую субботу, 22 августа, в Калуге пройдёт шествие выпускников. В среду городская управа сообщила об изменении времени начала мероприятия.

Возложение цветов выпускниками к могиле Неизвестного Солдата на площади Победы и торжественное построение запланированы на 16:45 -17:30.

Шествие по маршруту пл. Победы – ул. Кирова – ул. Ленина – пл. Карла Маркса – ул. Ленина – пл. Старый торг – ул. Баженова – Городской парк культуры и отдыха пройдёт с 17:30 до 18:30.

Праздник в парке состоится с 18:30 до 21:00.

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