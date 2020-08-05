Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 5 августа

В среду, 5 августа, в Калужской области подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7338 до 7363.

Выздоровели ещё 36 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6095 (82,8% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1212 пациентов:

Калуга – 319 (-1 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (0),

Боровский район – 128 (0),

Малоярославецкий район – 83 (-1),

Людиновский район – 77 (+3),

Жуковский район – 69 (-16),

Козельский район – 65 (+1),

Дзержинский район – 42 (-3),

Сухиничский район – 40 (0),

Жиздринский район – 37 (0),

Перемышльский район – 29 (0),

Ферзиковский район – 23 (+2),

Бабынинский район – 22 (+1),

Кировский район – 22 (+1),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 14 (+2),

Думиничский район – 13 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Юхновский район – 12 (0),

Барятинский район – 7 (0),

Износковский район – 6 (0),

Тарусский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 5 августа 2020 года.

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