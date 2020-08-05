Калужанин украл поддоны ко дню рождения друга

31-летний калужанин обвиняется в краже с территории крупного сетевого гипермаркета более 150 деревянных поддонов на общую сумму около 37 тысяч рублей, сообщили сегодня, 5 августа, в региональном УМВД.

Он вывозил паллеты, хранившиеся на территории заднего двора магазина. Полиции мужчина пояснил, что похитил их с целью изготовления столов и лавок для празднования дня рождения своего знакомого. Часть похищенного также была обнаружена у него по месту жительства.

Расследование уголовного дела уже завершено, за кражу мужчине грозит срок до двух лет. Окончательное решение по уголовному делу примет суд.