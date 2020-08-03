Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 августа

В понедельник, 3 августа, в Калужской области подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7286 до 7311.

Выздоровели ещё 8 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6025 (82,4% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1230 пациентов:

Калуга – 313 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 156 (-8),

Боровский район – 129 (+1),

Малоярославецкий район – 85 (+1),

Жуковский район – 84 (+2),

Людиновский район – 75 (+5),

Козельский район – 67 (+2),

Дзержинский район – 44 (+4),

Сухиничский район – 43 (+2),

Жиздринский район – 37 (+1),

Перемышльский район – 29 (0),

Кировский район – 22 (+1),

Ферзиковский район – 21 (0),

Бабынинский район – 20 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Думиничский район – 13 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Мещовский район – 12 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Тарусский район – 6 (+1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 3 августа 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 3 августа 2020 года составил 1,15. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

В Калужской области водитель получил восемь протоколов за раз. Подробности.

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