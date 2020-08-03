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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 августа

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 03.08.2020 16:08 0 3322
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 августа

В понедельник, 3 августа, в Калужской области подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7286 до 7311.

Выздоровели ещё 8 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6025 (82,4% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1230 пациентов:

  • Калуга – 313 (+5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 156 (-8),
  • Боровский район – 129 (+1),
  • Малоярославецкий район – 85 (+1),
  • Жуковский район – 84 (+2),
  • Людиновский район – 75 (+5),
  • Козельский район – 67 (+2),
  • Дзержинский район – 44 (+4),
  • Сухиничский район – 43 (+2),
  • Жиздринский район – 37 (+1),
  • Перемышльский район – 29 (0),
  • Кировский район – 22 (+1),
  • Ферзиковский район – 21 (0),
  • Бабынинский район – 20 (0),
  • Спас-Деменский район – 19 (0),
  • Думиничский район – 13 (0),
  • Юхновский район – 13 (0),
  • Мещовский район – 12 (0),
  • Ульяновский район – 12 (0),
  • Износковский район – 7 (0),
  • Барятинский район – 6 (0),
  • Тарусский район – 6 (+1),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Хвастовичский район – 5 (0),
  • Мосальский район – 4 (0),
  • Медынский район – 3 (0).

Коронавирус в Калужской области 3 августа 2020 года

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 3 августа 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 3 августа 2020 года

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 3 августа 2020 года составил 1,15. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

 В Калужской области водитель получил восемь протоколов за раз. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 03.08.2020 16:08 0 3322
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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