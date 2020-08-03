Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 августа

В понедельник, 3 августа, в Калужской области подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7286 до 7311.
Выздоровели ещё 8 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6025 (82,4% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1230 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 3 августа 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 3 августа 2020 года составил 1,15. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
Тем временем
В Калужской области водитель получил восемь протоколов за раз. Подробности.
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