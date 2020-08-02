Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 2 августа

В воскресенье, 2 августа, в Калужской области подтвердили 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7260 до 7286.

Выздоровели ещё 13 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6017 (82,6% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1213 пациентов:

Калуга – 308 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 164 (+1),

Боровский район – 128 (+1),

Малоярославецкий район – 84 (+1),

Жуковский район – 82 (+3),

Людиновский район – 70 (+3),

Козельский район – 65 (+2),

Сухиничский район – 41 (+3),

Дзержинский район – 40 (0),

Жиздринский район – 36 (+1),

Перемышльский район – 29 (+2),

Кировский район – 21 (0),

Ферзиковский район – 21 (0),

Бабынинский район – 20 (+1),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Думиничский район – 13 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Мещовский район – 12 (+1),

Ульяновский район – 12 (0),

Износковский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Тарусский район – 5 (-1),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 2 августа 2020 года.

Тем временем

В Калужской области нашли пропавшую женщину. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.