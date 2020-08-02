В Калужской области нашли пропавшую женщину

В деревне Скуратово Жуковского района Калужской области нашли живой 90-летнюю женщину, которая 31 июля ушла из дома в неизвестном направлении. В субботу, 1 августа, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Где бабушка находилась, пока не рассказывают.

В то же время в Малоярославецком районе уже пять суток продолжаются поиски 79-летнего пенсионера, который ушёл в лес собирать грибы и не вернулся.

Тем временем

В Калуге 2 августа пройдёт традиционное шествие на День ВДВ. Подробности.