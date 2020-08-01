В Калужской области пропала 90-летняя женщина

В пятницу, 31 июля, в деревне Скуратово Жуковского района Калужской области пропала 90-летняя Нина ДАНИЛЫЧЕВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Женщина ушла из дома около 15:30. С собой у пенсионерки была синяя корзинка в большую клетку.
Как отмечают волонтёры, бабушка направилась в сторону Подольска.
Приметы:
Напомним, в Малоярославецком районе уже четвёртые сутки продолжаются поиски 79-летнего пенсионера, который ушёл в лес собирать грибы и не вернулся.
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