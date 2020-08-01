В Калужской области пропала 90-летняя женщина

В пятницу, 31 июля, в деревне Скуратово Жуковского района Калужской области пропала 90-летняя Нина ДАНИЛЫЧЕВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Женщина ушла из дома около 15:30. С собой у пенсионерки была синяя корзинка в большую клетку.

Как отмечают волонтёры, бабушка направилась в сторону Подольска.

Приметы:

Рост: 150 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: седые

Была одета: коричневая куртка, черные рейтузы, коричневая юбка, бордовый берет, черные резиновые сапоги.

Напомним, в Малоярославецком районе уже четвёртые сутки продолжаются поиски 79-летнего пенсионера, который ушёл в лес собирать грибы и не вернулся.

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