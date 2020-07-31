Калужанку обманули подставные полицейские

О новой схеме телефонных мошенников рассказали сегодня, 31 июля, в областном УМВД. Калужанке позвонил на мобильный телефон неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он попросил женщину приехать по назначенному адресу для решения определенных вопросов.

Женщина поехала на встречу, но по дороге ей снова позвонили и попросили срочно перевести деньги на несколько абонентских номеров, пообещав все вернуть при личной встрече. Калужанка поверила и через банкомат перевела на названные ей номера в общей сложности 10 тысяч рублей.

Приехав по адресу, женщина попросила пригласить сотрудника, назвав имя и фамилию звонившего, но ей ответили, что такой гражданин здесь никогда не работал. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

По версии полицейских, одной из участниц данного преступления оказалась 22-летняя жительница республики Адыгея. Она оказалась причастной и к ряду других аналогичных преступлений. Сейчас полиция выясняет, кто был ее соучастником. Расследование уголовного дела продолжается.