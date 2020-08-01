Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 августа

В субботу, 1 августа, в Калужской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7232 до 7260.
Выздоровели еще 60 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6004 (82,7% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1200 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 1 августа 2020 года.
Тем временем
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