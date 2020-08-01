Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 1 августа

В субботу, 1 августа, в Калужской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7232 до 7260.

Выздоровели еще 60 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6004 (82,7% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1200 пациентов:

Калуга – 313 (-23 к предыдущему дню),

Обнинск – 163 (+4),

Боровский район – 127 (0),

Малоярославецкий район – 83 (-3),

Жуковский район – 79 (-3),

Людиновский район – 67 (-1),

Козельский район – 63 (-1),

Дзержинский район – 40 (-3),

Сухиничский район – 38 (0),

Жиздринский район – 35 (0),

Перемышльский район – 27 (+1),

Кировский район – 21 (+2),

Ферзиковский район – 21 (0),

Бабынинский район – 19 (-1),

Спас-Деменский район – 19 (-2),

Думиничский район – 13 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Ульяновский район – 12 (-2),

Мещовский район – 11 (0),

Износковский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Тарусский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 1 августа 2020 года.

Тем временем

Восьмой человек утонул в калужских водоёмах за последний месяц. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.