Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 31 июля

В пятницу, 31 июля, в Калужской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7204 до 7232.
Выздоровели еще 42 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5944 (% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1232 пациента:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 31 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 31 июля 2020 года составил 1,11. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
Тем временем
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