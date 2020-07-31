Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 31 июля

В пятницу, 31 июля, в Калужской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7204 до 7232.

Выздоровели еще 42 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5944 (% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1232 пациента:

Калуга – 336 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 159 (-3),

Боровский район – 127 (0),

Малоярославецкий район – 86 (-13),

Жуковский район – 82 (0),

Людиновский район – 68 (+1),

Козельский район – 64 (+1),

Дзержинский район – 43 (+1),

Сухиничский район – 38 (+4),

Жиздринский район – 35 (-1),

Перемышльский район – 26 (0),

Спас-Деменский район – 21 (0),

Ферзиковский район – 21 (-1),

Бабынинский район – 20 (0),

Кировский район – 19 (+2),

Ульяновский район – 14 (-1),

Думиничский район – 13 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Мещовский район – 11 (0),

Износковский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Тарусский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (-1).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 31 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 31 июля 2020 года составил 1,11. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

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