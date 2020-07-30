Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 июля

В четверг, 30 июля, в Калужской области подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7179 до 7204.
Выздоровели еще 36 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5902 (81,92% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1246 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 30 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 30 июля 2020 года превысил единицу. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
Тем временем
В Калужской области три человека утонули за два дня. Подробности.
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