Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 30 июля

В четверг, 30 июля, в Калужской области подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7179 до 7204.

Выздоровели еще 36 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5902 (81,92% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1246 пациентов:

Калуга – 339 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 162 (+1),

Боровский район – 127 (0),

Малоярославецкий район – 99 (-6),

Жуковский район – 82 (-2),

Людиновский район – 67 (0),

Козельский район – 63 (-7),

Дзержинский район – 42 (-2),

Жиздринский район – 36 (-1),

Сухиничский район – 34 (+1),

Перемышльский район – 26 (0),

Ферзиковский район – 22 (0),

Спас-Деменский район – 21 (0),

Бабынинский район – 20 (0),

Кировский район – 17 (0),

Ульяновский район – 15 (+1),

Думиничский район – 13 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Мещовский район – 11 (0),

Износковский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (0),

Тарусский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (-1),

Медынский район – 4 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 30 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 30 июля 2020 года превысил единицу. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

В Калужской области три человека утонули за два дня. Подробности.

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