В Калужской области водитель получил восемь протоколов за раз

В Обнинске на проспекте Маркса сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за водителем «Лады» без номеров. На требование инспектора остановиться автомобилист не отреагировал, сообщает УМВД по Калужской области.

- Неоднократно сотрудники ГИБДД при помощи сигнально говорящего устройства требовали остановиться, но он продолжал движение с высокой скорость, - отмечают в полиции.

Экипаж ДПС запросил подмогу. И остановить нарушителя помогли сотрудники патрульно-постовой службы.

- В районе дома №21 по улице Гагарина водитель бросил автомобиль и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции, - отмечают в УМВД. - Им оказался уроженец республики Таджикистан 18 лет, проживающий в наукограде.

На водителя составили сразу восемь протоколов. Он ехал на незарегистрированной машине без номеров, без водительского удостоверения, без ремня безопасности, с тонировкой, выезжал на встречку, не пропускал пешеходов и не остановился по требованию инспекторов.

Машину передали на спецстоянку.

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