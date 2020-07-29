Калужские айтишники встретились с легендой отечественной IТ-индустрии Вячеславом Макаровым

Лидер Партии прямой демократии, один из авторов культовой игры World of Tanks Вячеслав Макаров встретился с представителями IТ-кластера Калуги.

Круглый стол состоялся на площадке Агентства развития бизнеса.

На днях Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Согласно ему, с 2021 года налог на прибыль ряда организаций будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%. Цель этих мер, разработанных Правительством РФ, – стимулировать развитие отечественного IT-бизнеса, а также вернуть российские компании из других юрисдикций обратно в страну.

Однако представители калужской IТ-индустрии считают, что механизм реализации этих мер нужно доработать.

Со своей стороны, Вячеслав Макаров отметил, что в регионах налоговые послабления для отрасли повлекли за собой снижение привлекательности местных технопарков как площадок для реализации высокотехнологичных проектов. Для повышения конкурентоспособности им придется предлагать компаниям дополнительные преимущества.

«Налоговые льготы, которые дает федеральное правительство, лучше, чем предлагают в некоторых технопарках, и регионам будет сложно снизить их еще больше. Что в этих условиях должны делать региональные власти? Необходимо комплексное решение. Можно с помощью законодательства вытягивать большие проекты из Москвы. Это подход, при котором региональный исполнитель автоматически имеет приоритет. Никакие госсубсидии ситуацию не спасут, нужно именно законодательно регулирование», - отметил В.Макаров.

Со своей стороны участники дискуссии предложили рассмотреть вариант, чтобы третья часть IT-госзаказов размещалась только для регионального доступа. Это позволит обеспечить работой местных разработчиков и позволит сохранить рабочие места.

Нужна реальная поддержка

Получить реальную поддержку под интересные проекты очень сложно. Сразу включаются бюрократические препоны.

- Происходит много удивительных вещей, - говорит калужский бизнесмен Игорь Василевский. – Наш проект засветился на выставке «Армия-2016». Шойгу (министр обороны РФ) его заметил, идет успешная работа. Российская венчурная компания сначала оценила позитивно, но потом решила наш проект не рассматривать. Да и рассматривают заявку в течение 3-6 месяцев. Так нельзя делать: если вещь не стоит внимания, надо сразу сказать. А у нас разработка достаточно масштабная. Компании «Кронштадт», «Сухой» схватились моментально, а гражданская часть простаивает! Почему не работает? Не знаю.

Представитель калужской компании «Пандора» рассказал, что и его предприятие столкнулось с такими же трудностями.

- В Железняках находится уникальное сооружение - лаборатория «Пандоры». Она необходима для проведения масштабных продолжительных экспериментов. Казалось бы, такие проекты должны получать помощь. Но пока ничего нет, обходимся сами.

Отток кадров

Ещё одна серьёзная проблема – нехватка специалистов.

- У нас, как и у всех присутствующих, есть проблема с кадрами, проблема острая, реальная. От меня ушел специалист в другую компанию, - рассказал представитель компании «Ростелеком».

С одной стороны, молодые, перспективные сотрудники рвутся в Москву. С другой стороны, представители калужского бизнеса отмечают, что уровень кадров в последнее время падает. Люди приходят трудоустраиваться, при этом они ничего не умеют, лишь хотят зарабатывать деньги. С третьей стороны, чем больше специалист знает и умеет, тем скорее его переманят конкуренты.

-Нам приходится выстраивать команды, в которых один такой профессионал. Он и получает хорошую зарплату, а остальным выдаются подробные инструкции. Найти одного грамотного специалиста проще, чем пятерых, - рассказал один из бизнесменов.

Проблему с кадрами уже начали решать в Калуге. Как рассказал Максим Ледков, член правления Калужского ИКТ-кластера, секретарь регионального отделения Партии прямой демократии, здесь «выращивают» своих айтишников. На базе школы № 13 предприятиями кластера был создан IT-лицей, планируется создание кампуса, в котором люди смогу жить и реализовать свои идеи.

- Надо создавать условия для жизни. Существует масса проектов, которые позволяют сохранить работника в Калуге, - рассуждали представители отечественного IT-бизнеса.

Они отмечали, что если раньше люди рвались в Москву за лучше жизнью или развлечениями, то сейчас многие услуги доступны дистанционно. Так, в нашем городе живут калужане, которые работают в США, не покидая родного города.

Закон о госзакупках

Настоящим камнем преткновения для IТ-кластера Калуги стал 44 федеральный закон о госзакупках. Обсуждая его, бизнесмены оживились.

- Мы не можем купить нормальные кондиционеры, нормальное «железо», потому что выигрывает не та компания, которая предложит нам качественный продукт, а та, которая предложит самую низкую цену!

Действительно, согласно закону, тендер выигрывает та компания, которая предложит самую низкую цену. При этом никто не учитывает. может ли она реально выполнить заказ. Заставить включить в договор характеристики продукта невозможно. Поэтому зачастую предприниматели получают совсем не то, что им было необходимо для реализации проекта. Теперь же в этот закон внесены изменения. Товар можно выбирать только из реестра, найти в котором что-то стоящее – непросто. Да и расторгнуть договор с поставщиком сложно.

- Я должен принять товар, заказать экспертизу и только после этого расторгать договор, - рассказывает один из участников встречи.

- Нужно внести пункт о том, что заказчик может требовать образцы и проводить экспертизу, - отметили калужские айтишники и попросили В.Макарова оказать поддержку в этом вопросе.

- Нужно обеспечить возможность прописать в заказе технические требования, которыми будет фиксироваться не просто стоимость товара или работ, а соотношение «цена-качество», - сказал Вячеслав Макаров. – Вопрос непростой, но мы попробуем сдвинуть его с мёртвой точки. Я и приехал для того, чтобы услышать о том, что больше всего вас тревожит.

В завершение встречи Вячеслав Макаров предложил руководителям калужского IT-кластера дать конкретные предложения по каждой затронутой проблеме, чтобы позднее обсудить пути их решения с профильными экспертами и профессиональным сообществом на федеральном уровне.