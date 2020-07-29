Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 июля

В среду, 29 июля, в Калужской области подтвердили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7155 до 7179.
Выздоровели еще 44 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5866 (81,7% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1257 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 29 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 29 июля 2020 года вырос до 0,86. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
Тем временем
В Калужской области продлили масочный режим до 31 августа. Подробности.
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