Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 июля

В среду, 29 июля, в Калужской области подтвердили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7155 до 7179.

Выздоровели еще 44 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5866 (81,7% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1257 пациентов:

Калуга – 334 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 161 (-3),

Боровский район – 127 (-3),

Малоярославецкий район – 105 (-2),

Жуковский район – 84 (-1),

Козельский район – 70 (-4),

Людиновский район – 67 (+3),

Дзержинский район – 44 (-4),

Жиздринский район – 37 (+1),

Сухиничский район – 33 (+1),

Перемышльский район – 26 (0),

Ферзиковский район – 22 (-1),

Спас-Деменский район – 21 (0),

Бабынинский район – 20 (+1),

Кировский район – 17 (+1),

Ульяновский район – 14 (-1),

Думиничский район – 13 (-2),

Юхновский район – 13 (0),

Мещовский район – 11 (0),

Износковский район – 7 (0),

Барятинский район – 6 (-2),

Тарусский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Медынский район – 4 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 29 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 29 июля 2020 года вырос до 0,86. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

В Калужской области продлили масочный режим до 31 августа. Подробности.

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