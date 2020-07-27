Главный эпидемиолог Калужской области рассказала, какие уроки надо извлечь из пандемии

Главный эпидемиолог области, главный врач областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЁШИНА рассказала о том, какие проблемы выявила пандемия коронавируса.

– Естественно, никакая система здравоохранения не в состоянии создать десятки тысяч резервных коек, докторов и сестер, - отметила она в интервью газете «Весть». - Нужна система инфекционной безопасности потому, что коронавирус не последняя инфекция, которая к нам пришла. Замелькали данные о бубонной чуме в Китае и Монголии, впереди – грипп. Пандемия показала, что на территории области, страны должны быть запасы антибиотиков, противовирусных, дезрастворов, оборудования для развертывания полевых госпиталей, средств защиты. Ресурсы должны быть обменными, как тушенка на военных складах: кончается срок годности, – заменяем. Отсутствие достаточного количества средств защиты привело к заражению медработников и смерти некоторых из них. Этих средств не хватало по всему миру и их нельзя было сразу нажарить, как пирожки, в необходимом количестве. Вот для этого и нужен запас, чтобы в случае опасности можно было открыть закрома Родины.

В Калужской области первый пациент с коронавирусом появился 14 марта Его сразу же госпитализировали в инфекционную больницу.

– Уже сейчас, с опытом, который есть, и знаниями, я бы кое-что сделала по-другому, - говори Алёшина. - Например, маршрутизацию. Я бы всех пациентов с пневмонией госпитализировала до стабилизации состояния в отделения областного центра, где есть опыт и кислород. А в ЦРБ я бы оставила долечивание и лечение легких форм без пневмонии.

Также, по её словам, нужно обучать медиков.

– Вторая составляющая инфекционной безопасности – медицинская. Мы столкнулись с неумением медиков пользоваться средствами защиты, организовывать зоны безопасности. Большой проблемой стали санпропускники, которые были созданы чисто условно и где, возможно, происходили заражения. Потому что настоящих санпропускников нет в наших больницах, а они должны быть. Медикам желательно принимать душ, переодеваться. А в поликлиниках не было даже возможности разделить потоки больных. В старых больницах нет изоляторов для пациентов.

Я обязательно буду добиваться, чтобы ситуация изменилась. И в первую очередь необходимо сделать то, что можно сделать быстро и без особых затрат: нужно обучать медицинских работников.

При этом, отмечает Алёшина, система инфекционной безопасности должна основываться не на койках и специалистах, а прежде всего на понимании общества в необходимости самоограничения.

– Сказали для защиты сидеть дома – надо выполнять. А у нас объявили масочный режим – половина маски не носят. Говорят о социальной дистанции – нет, притираются в очереди и т.д., едут к пожилым родителям в деревни, заражают своих стариков. Никакие койки и тонны лекарств не помогут, если каждый человек не поймет, что от него зависит судьба окружающих и его самого. Если сейчас расслабиться, поснимать маски, то может опять полыхнуть.

Алёшина также рассказала о вирусе и о том, как вести себя, чтобы не заразиться.

– Болезнь оказалась гораздо коварнее и опаснее, чем мы ее представляли. Вирус поражает все органы, ткани, сосуды. Поражает легкие, но это не та пневмония, которую мы всегда знали. Поражает кровеносные сосуды и вызывает тромбообразование, а тромбы в свою очередь – тромбоэмболию, инфаркты и инсульты. Поражаются почки. Причем так быстро, что даже аппараты искусственной почки помогли не всем, почки просто отказывали. Поражалась печень.

Пока больных еще довольно много, нужно максимально защищаться: в магазине, общественном транспорте, многолюдном месте надевать маску. Желательно избегать мест большого скопления людей. Гулять. На улице риск заражения минимален, потому что коронавирус – это все-таки инфекция закрытых помещений. Вести здоровый образ жизни, много ходить, употреблять свежие фрукты и овощи, витамины. Как только высокая температура – тут же вызывать врача, не ходить в поликлинику и на работу. А если очень высокая температура, ломота, озноб – капать интерферон в нос, выпить ударную дозу витамина С (до одного грамма), таблетку индуктора интерферона, обильное питье – и вызвать скорую помощь. И не надо ехать к старикам в деревню отлежаться. Если все соблюдать, последствия инфекции можно снизить до минимума. Сейчас все откроется, общество не может прекратить жить, бизнес не может остановиться, но надо соблюдать меры защиты. Тогда пандемия отступит.