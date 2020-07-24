Владислав Шапша договорился о выделении Калужской области 147 миллионов на детские школы искусств

Калужской области выделят 147 миллионов рублей на ремонт детских школ искусств. Об этом заявил по итогам визита в Калугу министра культуры РФ Ольги Любимовой глава региона Владислав ШАПША.

- На эти средства в 2021 году планируется выполнить комплексный капитальный ремонт 19 зданий ДШИ, - пояснил он. - Это ремонт кровель, фасадов, замена окон, дверей, инженерных коммуникаций. То есть по каждому зданию - все необходимые работы, чтобы полностью привести их в порядок.