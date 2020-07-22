Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 июля

В Калужской области в среду, 22 июля, подтвердили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6987 до 7020.

Выздоровели еще 106 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5529 человек (78,8% от числа заболевших).

За последние сутки подтвердили ещё две смерти от коронавируса. Это 63-летний житель Ферзиковского района и 82-летний житель Калуги. В списке жертв теперь 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1435 пациентов:

Калуга – 357 (-12 к предыдущему дню),

Обнинск – 206 (-21),

Боровский район – 149 (-8),

Малоярославецкий район – 123 (-5),

Жуковский район – 108 (-11),

Козельский район – 80 (+1),

Людиновский район – 77 (-4),

Дзержинский район – 52 (-2),

Жиздринский район – 30 (-6),

Перемышльский район – 29 (+3),

Сухиничский район – 27 (-1),

Кировский район – 25 (0),

Ферзиковский район – 22 (-1),

Думиничский район – 21 (0),

Спас-Деменский район – 20 (-2),

Бабынинский район – 17 (0),

Мещовский район – 16 (-1),

Ульяновский район – 16 (-2),

Юхновский район – 15 (-2),

Барятинский район – 8 (0),

Износковский район – 8 (+2),

Куйбышевский район – 7 (0),

Медынский район – 7 (-1),

Тарусский район – 6 (-1),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (-1).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 22 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 22 июля 2020 года повысился до 0,89. Кликните на график, чтобы увеличить картинку.

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