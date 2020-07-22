Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 июля

В Калужской области в среду, 22 июля, подтвердили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6987 до 7020.
Выздоровели еще 106 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5529 человек (78,8% от числа заболевших).
За последние сутки подтвердили ещё две смерти от коронавируса. Это 63-летний житель Ферзиковского района и 82-летний житель Калуги. В списке жертв теперь 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1435 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 22 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 22 июля 2020 года повысился до 0,89. Кликните на график, чтобы увеличить картинку.
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