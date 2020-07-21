Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 июля

В Калужской области во вторник, 21 июля, подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6957 до 6987.

Выздоровели еще 98 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5423 человека (77,6% от числа заболевших).

В списке жертв коронавируса 54 человека. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении в больницах и дома остаются 1510 пациентов:

Калуга – 369 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 227 (-2),

Боровский район – 157 (-7),

Малоярославецкий район – 128 (-6),

Жуковский район – 119 (-6),

Людиновский район – 81 (-5),

Козельский район – 79 (-8),

Дзержинский район – 54 (+1),

Жиздринский район – 36 (-12),

Сухиничский район – 28 (-3),

Перемышльский район – 26 (0),

Кировский район – 25 (-2),

Ферзиковский район – 23 (-1),

Спас-Деменский район – 22 (-1),

Думиничский район – 21 (-2),

Ульяновский район – 18 (-1),

Бабынинский район – 17 (-3),

Мещовский район – 17 (0),

Юхновский район – 17 (-1),

Барятинский район – 8 (-2),

Медынский район – 8 (-2),

Куйбышевский район – 7 (0),

Тарусский район – 7 (-2),

Износковский район – 6 (+1),

Мосальский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (-1).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 20 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 20 июля 2020 года составил 0,85. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Ранее, напомним, в Калужской области отменили ряд ограничений.

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