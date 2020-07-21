Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 июля

В Калужской области во вторник, 21 июля, подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6957 до 6987.
Выздоровели еще 98 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5423 человека (77,6% от числа заболевших).
В списке жертв коронавируса 54 человека. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении в больницах и дома остаются 1510 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 20 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 20 июля 2020 года составил 0,85. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
Ранее, напомним, в Калужской области отменили ряд ограничений.
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