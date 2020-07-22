В Калужской области ещё два человека умерли от коронавируса

В среду, 22 июля, в Калужской области подтвердили ещё две смерти от коронавируса. Это 63-летний житель Ферзиковского района и 82-летний житель Калуги. Общее количество жертв эпидемии выросло до 56, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от опасной болезни за последние сутки 106 калужан. За весь период – 5529.

На данный момент известно о 6987 заболевших. Новые данные от регионального оперштаба появятся после 11:00.

По всей России за сутки подтвердили 5 862 случая COVID-19. За весь период - 789 190. Из них вылечились 572 053, скончались – 12 745.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 июля.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.