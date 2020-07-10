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Юбилейное ностальжи: Театралка без плитки и красные с ружьями лежат

Редакция , Фото Игоря КЛОЧЕВА и из архива
Опубликовано: 10.07.2020 14:22 3 578
Юбилейное ностальжи: Театралка без плитки и красные с ружьями лежат

Мы продолжаем публикации в рамках нашей новой акции к 650-летию Калуги под названием «Юбилейное ностальжи».

И сегодня публикуем подборку фото Калуги 2006 года из нашего фотоархива, и небольшую фотозарисовку от нашего постоянного читателя Игоря Клочева на тему паводка в 1994 году.

Тогда Ока невероятно разлилась, затопив дома в районе Воробьевской переправы и Игорь запечатлел это событие.

Напомним, 650-летний юбилей Калуга отметит уже в следующем году и мы будем рады опубликовать ваши фотографии любимого города. Как их прислать - в конце фоторепортажа.

История реконструкции освобождения Калуги во дворике Краеведческого музея насчитывает более десяти лет.

«Здесь будет установлен памятник великому музыканту, композитору Танееву Сергею Ивановичу», - гласит табличка на камне у Танневского зала. Прошло 14 лет, а ничего не изменилось. И не придерешься ведь. Написано же – будет. Как дорога Калуга – Марс, которая тоже будет. Когда-нибудь.

Добрые все-таки в Калуге люди. И советом подскажут, как заглохшую маршрутку завести, и с ремонтом подсобят если надо. В общем, пассажир водиле - друг.

Наблюдая характерный наклон новогодней ёлки, что установили в городском парке в декабре 2006-го, так и тянет на поэзию: «Холодно-прехолодно ёлочке зимой, скучно нашей ёлочке выпивать одной».

Начало реконструкции. Скоро мост изменится до неузнаваемости.

Пройдёт еще несколько лет и палатки отправятся на свалку истории.

Самое начало благоустройства водохранилища. Первые лавки на месте пляжа, первые развлечения. Именно тогда появился ныне прочно укоренившийся термин: «Зона отдыха у воды». Потому что в ней на водохранилище отдыхать до сих пор опасно для здоровья. Как, впрочем, почти в любой воде в черте Калуги.

Реконструкция могилы Циолковского.

Каким он был, таким он и остался. А обновить-то уже пора!

Когда-то, когда телефоны еще были маленькими и толстыми, их называли милиция.

Максим Акимов и Эдурад Малолетнев на открытии новенького офиса Агентства "Комсомольская правда - Калуга".

Артамонов ещё такой молодой, и столько сроков у него впереди...

Мэр Калуги Николай Любимов на переговорах с жителями правобережья, дома которых сносили в рамках реконструкции моста.

Еще один мост до реконструкции - Каменный.

Сегодня с этой точки можно увидеть завод "Фольксваген". Причем, изнутри.

Улица Воскресенская. Доплиточная эра.

Из серии "Калуга любвеобильная".Признания в любви под смотровой площадкой водохранилища.

Застоялся.

Дом музыки. Начало.

Когда-то в Калуге митинговали.

А во внутренем дворике Гостиных рядов был палаточный городок, в котором и пивка попить можно было, и затариться всяким.

Саморекламная пауза.

И в заключение редакционной части - атмосферная фотография грибочка-дождевичка, который наши читатели привезли в редакцию, чтобы поделиться с Калугой своей потрясающей находкой. И вас приглашаем поделиться. Не грибами - фотографиями. Как это сделать - в конце репортажа. А сейчас - фото нашего читателя с паводка 1994 года. И до встречи на следующей неделе!

 

 Читатель прислал! 

Настолько широкий разлив реки помнят только старожилы. Наверное, такого уже не будет никогда. Хотя, кто знает, может, мы вот только что накаркали, и в следующем году Ока кааааак разольется!

 
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Уважаемые читатели!

А у вас сохранились эксклюзивные фотографии Калуги былых времен? Присылайте фото нам в редакцию и мы обязательно опубликуем их в рамках нашей акции. Давайте вместе сохраним в памяти мгновения любимого города!

Ждем ваших писем:

на электронную почту: perekrestok@kp.kaluga.ru
Обязательно укажите, в каком году и где именно была сделана фотография.
Редакция , Фото Игоря КЛОЧЕВА и из архива
Опубликовано: 10.07.2020 14:22 3 578
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