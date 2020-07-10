Юбилейное ностальжи: Театралка без плитки и красные с ружьями лежат

Мы продолжаем публикации в рамках нашей новой акции к 650-летию Калуги под названием «Юбилейное ностальжи».
И сегодня публикуем подборку фото Калуги 2006 года из нашего фотоархива, и небольшую фотозарисовку от нашего постоянного читателя Игоря Клочева на тему паводка в 1994 году.
Тогда Ока невероятно разлилась, затопив дома в районе Воробьевской переправы и Игорь запечатлел это событие.
Напомним, 650-летний юбилей Калуга отметит уже в следующем году и мы будем рады опубликовать ваши фотографии любимого города. Как их прислать - в конце фоторепортажа.
История реконструкции освобождения Калуги во дворике Краеведческого музея насчитывает более десяти лет.
«Здесь будет установлен памятник великому музыканту, композитору Танееву Сергею Ивановичу», - гласит табличка на камне у Танневского зала. Прошло 14 лет, а ничего не изменилось. И не придерешься ведь. Написано же – будет. Как дорога Калуга – Марс, которая тоже будет. Когда-нибудь.
Добрые все-таки в Калуге люди. И советом подскажут, как заглохшую маршрутку завести, и с ремонтом подсобят если надо. В общем, пассажир водиле - друг.
Наблюдая характерный наклон новогодней ёлки, что установили в городском парке в декабре 2006-го, так и тянет на поэзию: «Холодно-прехолодно ёлочке зимой, скучно нашей ёлочке выпивать одной».
Начало реконструкции. Скоро мост изменится до неузнаваемости.
Пройдёт еще несколько лет и палатки отправятся на свалку истории.
Самое начало благоустройства водохранилища. Первые лавки на месте пляжа, первые развлечения. Именно тогда появился ныне прочно укоренившийся термин: «Зона отдыха у воды». Потому что в ней на водохранилище отдыхать до сих пор опасно для здоровья. Как, впрочем, почти в любой воде в черте Калуги.
Реконструкция могилы Циолковского.
Каким он был, таким он и остался. А обновить-то уже пора!
Когда-то, когда телефоны еще были маленькими и толстыми, их называли милиция.
Максим Акимов и Эдурад Малолетнев на открытии новенького офиса Агентства "Комсомольская правда - Калуга".
Артамонов ещё такой молодой, и столько сроков у него впереди...
Мэр Калуги Николай Любимов на переговорах с жителями правобережья, дома которых сносили в рамках реконструкции моста.
Еще один мост до реконструкции - Каменный.
Сегодня с этой точки можно увидеть завод "Фольксваген". Причем, изнутри.
Улица Воскресенская. Доплиточная эра.
Из серии "Калуга любвеобильная".Признания в любви под смотровой площадкой водохранилища.
Застоялся.
Дом музыки. Начало.
Когда-то в Калуге митинговали.
А во внутренем дворике Гостиных рядов был палаточный городок, в котором и пивка попить можно было, и затариться всяким.
Саморекламная пауза.
И в заключение редакционной части - атмосферная фотография грибочка-дождевичка, который наши читатели привезли в редакцию, чтобы поделиться с Калугой своей потрясающей находкой. И вас приглашаем поделиться. Не грибами - фотографиями. Как это сделать - в конце репортажа. А сейчас - фото нашего читателя с паводка 1994 года. И до встречи на следующей неделе!
Читатель прислал!
Настолько широкий разлив реки помнят только старожилы. Наверное, такого уже не будет никогда. Хотя, кто знает, может, мы вот только что накаркали, и в следующем году Ока кааааак разольется!
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