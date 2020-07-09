В Калуге ищут родственников безымянной женщины

В Калуге ищут родственников женщины, которая 3 июля попала в больницу. Своего имени она не может назвать. На вид женщине около 50-55 лет, сообщает 9 июля поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о ней, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Тем временем
Поезда между Москвой и Калугой отменят с 20 июля. Подробности.
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