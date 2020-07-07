В Калужской области женщина украла пенсию умершего отца

24-летняя жительница Ферзиковского района обвиняется в краже денег со счета своего умершего отца, сообщила сегодня, 7 июля, областная прокуратура.

В сентябре 2019 года на карточку покойного пришли пенсионные начисления. Женщина, имея доступ к счету отца, сняла деньги и потратила. Тем самым она причинила материальный ущерб управлению пенсионного фонда в Обнинске, которому принадлежали денежные средства.

Ущерб женщина возместила в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.