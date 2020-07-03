В Калужской области женщина обманула приятельницу на 300 тысяч

В Жуковском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили сегодня, 3 июля, в региональном УМВД.

В полицию обратилась хозяйка земельного участка и рассказала, что несколько лет назад на ее земле приятельница построила дом. Потом собственница земли решила продать участок. Хозяйка дома пообещала продать и дом, и участок, а в итоге каждая получит деньги за свою собственность.

Вскоре сделка состоялась, участок с домом были проданы. Но отдавать деньги за землю в размере 300 тысяч рублей теперь уже бывшая хозяйка дома не торопилась, ссылаясь на различные обстоятельства. В ее действиях полиция усмотрела признаки мошенничества.

Расследование продолжается.