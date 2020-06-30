Владислав Шапша подал документы в избирком

Во вторник, 30 июня, Владислав ШАПША передал в региональную Избирательную комиссию все необходимые документы для выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Калужской области. Об этом он рассказал на страницах в социальных сетях.

- Только что я сдал полный комплект документов для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора, - отметил он в коротком комментарии. - Это большая ответственность для меня. Очень серьёзный шаг.

Как мы ранее рассказывали, Владислава Шапшу выдвинула партия «Единая Россия». О намерениях побороться за губернаторский пост заявили ещё пять человек.

Выборы губернатора Калужской области запланированы на 13 сентября 2020 года.