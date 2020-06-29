Шесть кандидатов готовы бороться за пост губернатора Калужской области

Как мы уже рассказывали, нынешний глава Калужской области Владислав Шапша будет участвовать в губернаторских выборах 13 сентября от партии «Единая Россия».

О своём участии в этих выборах объявили ещё пять политических партий.

Губернаторские амбиции озвучили уже две женщины: Надежда Ефремова из «Справедливой России» и начальник управления по работе с персоналом в транспортной компании «СТ-Групп» Елена Ефанова из «Партии Роста».

ЛДПР рассчитывает на успех 59-летнего фермера Виктора Тарасенкова, в прошлом директор конюшни. КПРФ будет представлять депутат Заксобрания Калужской области и руководитель фракции КПРФ в Заксобрании 60-летний Николай Яшкин.

Ещё один кандидат - 37-летний Александр Амбросимов из Коммунистической Партии Социальной Справедливости (КПСС). Сейчас он является председателем профсоюза АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус».