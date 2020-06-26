Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 июня

В пятницу, 26 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5834 до 5880. За сутки выявили 46 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 58 человек. Всего с болезнью уже справились 3450 калужанин.

За время эпидемии от коронавируса умерли 44 жителя области. За сутки подтвердили один новый случай - скончался 73-летний житель Обнинска.

Лечение сейчас продолжают 2386 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 654 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 425 (-2),

Боровский район – 264 (+13),

Жуковский район – 161 (-5),

Малоярославецкий район – 161 (+5),

Кировский район – 110 (-2),

Дзержинский район – 101 (-3),

Людиновский район – 80 (-2),

Козельский район – 76 (-2),

Бабынинский район – 51 (-6),

Ферзиковский район – 42,

Сухиничский район – 37 (+2),

Жиздринский район – 32 (-3),

Думиничский район – 25,

Хвастовичский район – 22,

Юхновский район – 22,

Мосальский район – 17,

Перемышльский район – 17,

Медынский район – 15 (-1),

Тарусский район – 15,

Куйбышевский район – 13,

Мещовский район – 12 (-1),

Спас-Деменский район – 10,

Барятинский район – 9,

Ульяновский район – 9,

Износковский район – 6.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области уже несколько дней находится на уровне 0,8.

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