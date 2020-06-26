Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 июня

В пятницу, 26 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5834 до 5880. За сутки выявили 46 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 58 человек. Всего с болезнью уже справились 3450 калужанин.
За время эпидемии от коронавируса умерли 44 жителя области. За сутки подтвердили один новый случай - скончался 73-летний житель Обнинска.
Лечение сейчас продолжают 2386 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области уже несколько дней находится на уровне 0,8.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!