Ещё один житель Калужской области умер от коронавируса

В пятницу, 26 июня, в Калужской области подтвердили ещё одну смерть от коронавируса. Это 73-летний житель Обнинска. Всего от COVID-19 скончались уже 44 жителя региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

За сутки в нашей области выздоровели 58 пациентов с коронавирусом. За весь период – 3450.

Заболели ещё 46 калужан. На данный момент известно о 5880 случаях.

В целом в России за сутки заболело ещё 6800 человек. За весь период эпидемии - 620 794. Из них выздоровели 384 152, скончался 8 781 человек.

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