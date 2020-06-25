Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 июня

В Калужской области в четверг, 25 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5788 до 5834. За сутки выявили 46 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 70 человек. Всего с болезнью уже справились 3392 калужанина.
За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 25 июня не зафиксировано.
Лечение сейчас продолжают 2399 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 660 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 427 (-3),
- Боровский район – 251 (-1),
- Жуковский район – 166 (-4),
- Малоярославецкий район – 156 (-5),
- Кировский район – 112 (-2),
- Дзержинский район – 104 (-3),
- Людиновский район – 82 (-3),
- Козельский район – 78 (-3),
- Бабынинский район – 57 (-4),
- Ферзиковский район – 42,
- Жиздринский район – 35,
- Сухиничский район – 35,
- Думиничский район – 25 (+1),
- Хвастовичский район – 22 (-2),
- Юхновский район – 22 (+5),
- Мосальский район – 17,
- Перемышльский район – 17,
- Медынский район – 16 (+1),
- Тарусский район – 15,
- Куйбышевский район – 13,
- Мещовский район – 13,
- Спас-Деменский район – 10,
- Барятинский район – 9,
- Ульяновский район – 9 (+1),
- Износковский район – 6.
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