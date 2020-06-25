Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 июня

В Калужской области в четверг, 25 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5788 до 5834. За сутки выявили 46 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 70 человек. Всего с болезнью уже справились 3392 калужанина.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 25 июня не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжают 2399 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 660 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 427 (-3),

Боровский район – 251 (-1),

Жуковский район – 166 (-4),

Малоярославецкий район – 156 (-5),

Кировский район – 112 (-2),

Дзержинский район – 104 (-3),

Людиновский район – 82 (-3),

Козельский район – 78 (-3),

Бабынинский район – 57 (-4),

Ферзиковский район – 42,

Жиздринский район – 35,

Сухиничский район – 35,

Думиничский район – 25 (+1),

Хвастовичский район – 22 (-2),

Юхновский район – 22 (+5),

Мосальский район – 17,

Перемышльский район – 17,

Медынский район – 16 (+1),

Тарусский район – 15,

Куйбышевский район – 13,

Мещовский район – 13,

Спас-Деменский район – 10,

Барятинский район – 9,

Ульяновский район – 9 (+1),

Износковский район – 6.

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