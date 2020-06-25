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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 июня

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 25.06.2020 11:28 0 3048
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 июня

В Калужской области в четверг, 25 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5788 до 5834. За сутки выявили 46 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 70 человек. Всего с болезнью уже справились 3392 калужанина.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 25 июня не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжают 2399 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 660 (-2 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 427 (-3),
  • Боровский район – 251 (-1),
  • Жуковский район – 166 (-4),
  • Малоярославецкий район – 156 (-5),
  • Кировский район – 112 (-2),
  • Дзержинский район – 104 (-3),
  • Людиновский район – 82 (-3),
  • Козельский район – 78 (-3),
  • Бабынинский район – 57 (-4),
  • Ферзиковский район – 42,
  • Жиздринский район – 35,
  • Сухиничский район – 35,
  • Думиничский район – 25 (+1),
  • Хвастовичский район – 22 (-2),
  • Юхновский район – 22 (+5),
  • Мосальский район – 17,
  • Перемышльский район – 17,
  • Медынский район – 16 (+1),
  • Тарусский район – 15,
  • Куйбышевский район – 13,
  • Мещовский район – 13,
  • Спас-Деменский район – 10,
  • Барятинский район – 9,
  • Ульяновский район – 9 (+1),
  • Износковский район – 6.  

 

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 25.06.2020 11:28 0 3048
Тэги: коронавирус общество статистика
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