В Калуге опубликовали статистику по коронавирусу на 25 июня

В Калужской области за последние сутки 70 человек вылечились от коронавируса. Всего уже 3392 калужанина справились с опасной болезнью, сообщили KP40 в четверг, 25 июня, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 43 жителя области.

Количество заболевших выросло с 5788 до 5834. За сутки - 46 новых случаев.

По всей России за сутки подтвердили 7113 новых случаев. За весь период - 613 994. Из них вылечились 375 164, скончались 8 605.

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UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 июня.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.