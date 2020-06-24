Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 июня

В Калужской области в среду, 24 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5744 до 5788. За сутки выявили 44 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Это минимальные дневной прирост с 22 апреля.

Выздоровели ещё 163 человека. Всего с болезнью уже справились 3322 калужанина.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 24 июня не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжают 2423 человека.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 662 (-25 к предыдущему дню),

Обнинск – 430 (-32),

Боровский район – 252 (-3),

Жуковский район – 170 (-6),

Малоярославецкий район – 161 (-9),

Кировский район – 114 (-3),

Дзержинский район – 107 (-13),

Людиновский район – 85 (-8),

Козельский район – 81 (-3),

Бабынинский район – 61 (-4),

Ферзиковский район – 42 (-5),

Жиздринский район – 35,

Сухиничский район – 35 (+1),

Думиничский район – 24,

Хвастовичский район – 24,

Мосальский район – 17 (-1),

Перемышльский район – 17 (-11),

Юхновский район – 17,

Медынский район – 15,

Тарусский район – 15,

Мещовский район – 13,

Куйбышевский район – 13 (+2),

Спас-Деменский район – 10,

Барятинский район – 9,

Ульяновский район – 8 (+1),

Износковский район – 6.

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