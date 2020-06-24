Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 июня

В Калужской области в среду, 24 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5744 до 5788. За сутки выявили 44 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Это минимальные дневной прирост с 22 апреля.
Выздоровели ещё 163 человека. Всего с болезнью уже справились 3322 калужанина.
За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 24 июня не зафиксировано.
Лечение сейчас продолжают 2423 человека.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 662 (-25 к предыдущему дню),
- Обнинск – 430 (-32),
- Боровский район – 252 (-3),
- Жуковский район – 170 (-6),
- Малоярославецкий район – 161 (-9),
- Кировский район – 114 (-3),
- Дзержинский район – 107 (-13),
- Людиновский район – 85 (-8),
- Козельский район – 81 (-3),
- Бабынинский район – 61 (-4),
- Ферзиковский район – 42 (-5),
- Жиздринский район – 35,
- Сухиничский район – 35 (+1),
- Думиничский район – 24,
- Хвастовичский район – 24,
- Мосальский район – 17 (-1),
- Перемышльский район – 17 (-11),
- Юхновский район – 17,
- Медынский район – 15,
- Тарусский район – 15,
- Мещовский район – 13,
- Куйбышевский район – 13 (+2),
- Спас-Деменский район – 10,
- Барятинский район – 9,
- Ульяновский район – 8 (+1),
- Износковский район – 6.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.