В Калуге опубликовали статистику по коронавирусу на 24 июня

За последние сутки в Калужской области 163 человека вылечились от коронавируса. Всего уже 3322 калужанина справились с опасной болезнью, сообщили KP40 в среду, 24 июня, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 43 жителя области.

Заболели ещё 44 калужанина. На данный момент известно о 5788 заражённых.

По всей России за сутки подтвердили 7176 новых случаев. За весь период - 606 881. Из них вылечились 368 822, скончались 8 513.

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