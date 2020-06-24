В Калуге опубликовали статистику по коронавирусу на 24 июня

За последние сутки в Калужской области 163 человека вылечились от коронавируса. Всего уже 3322 калужанина справились с опасной болезнью, сообщили KP40 в среду, 24 июня, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 43 жителя области.
Заболели ещё 44 калужанина. На данный момент известно о 5788 заражённых.
По всей России за сутки подтвердили 7176 новых случаев. За весь период - 606 881. Из них вылечились 368 822, скончались 8 513.
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