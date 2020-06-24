Коронавирус в Калужской области, последние данные на 24 июня: поставлен рекорд по выздоровевшим

На данный момент подтвердили коронавирус у 5744 жителей Калужской области. За сутки выявили 50 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 192 человека - это рекорд для одного дня. Всего с болезнью уже справились 3159 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области.

Лечение сейчас продолжают 2542 человека. Больше всего - в Калуге (687), Обнинске (462), Боровском (255), Жуковском (176), Малоярославецком (170), Дзержинском (120) и Кировском (117) районах.

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