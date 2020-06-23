Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 июня

В Калужской области во вторник, 23 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5694 до 5744. За сутки выявили 50 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 192 человека. Всего с болезнью уже справились 3159 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области. Новых смертей 23 июня не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжают 2542 человека.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 687 (-35 к предыдущему дню),

Обнинск – 462 (-44),

Боровский район – 255 (-23),

Жуковский район – 176 (-5),

Малоярославецкий район – 170 (-2),

Дзержинский район – 120 (-9),

Кировский район – 117 (-3),

Людиновский район – 93 (-12),

Козельский район – 84 (+2),

Бабынинский район – 65 (-6),

Ферзиковский район – 47 (+1),

Жиздринский район – 35 (-2),

Сухиничский район – 34 (+1),

Перемышльский район – 28 (-3),

Думиничский район – 24,

Хвастовичский район – 24,

Мосальский район – 18,

Юхновский район – 17,

Медынский район – 15 (-2),

Тарусский район – 15,

Мещовский район – 13,

Куйбышевский район – 11,

Спас-Деменский район – 10,

Барятинский район – 9 (-1),

Ульяновский район – 7 (+1),

Износковский район – 6.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.