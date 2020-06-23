Новый рекорд: в Калужской области за сутки 192 человека вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области 192 человека вылечились от коронавируса. Это наибольший дневной прирост выздоровевших за весь период эпидемии. В целом уже 3159 калужан справились с опасной болезнью, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано.

На данный момент известно о 5694 заболевших. Обновленные данные появятся чуть позже.

По всей России за сутки подтвердили 7425 новых случаев. За весь период - 599 705. Из них вылечились 356 429, скончались 8 359.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.