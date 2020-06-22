За сутки в Калужской области 107 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области вылечились от коронавируса 107 человек. Всего с опасной болезнью уже справились 2967 жителей региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано.

Всего заразилось коронавирусом в нашем регионе 5694 человека. За последние сутки прибавилось 54 случая.

В целом в России заболели за день 7600 человек. Всего - 592 280. Из них вылечились 344 416, умерли 8 206.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 июня.

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