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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 июня

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 20.06.2020 11:31 0 203
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 июня

В Калужской области количество заболевших коронавирусом в субботу, 20 июня, выросло со вчерашних 5522 до 5580. За сутки выявили 58 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 69 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2853 наших земляка.

За время эпидемии от коронавируса умерли 42 жителя области.

Лечение сейчас продолжают 2685 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 700 (+16 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 546 (-54),
  • Боровский район – 272 (+7),
  • Жуковский район – 183 (+2),
  • Малоярославецкий район – 177 (+3),
  • Дзержинский район – 129 (+1),
  • Кировский район – 118 (+1),
  • Людиновский район – 103,
  • Козельский район – 78,
  • Бабынинский район – 74 (+1),
  • Ферзиковский район – 45 (+2),
  • Жиздринский район – 35,
  • Перемышльский район – 31,
  • Сухиничский район – 31 (+3),
  • Хвастовичский район – 27 (-1),
  • Думиничский район – 24 (+1),
  • Медынский район – 16 (-1),
  • Юхновский район – 16 (+5),
  • Мещовский район – 13,
  • Мосальский район – 13,
  • Барятинский район – 12,
  • Куйбышевский район – 11,
  • Спас-Деменский район – 10,
  • Тарусский район – 10 (+1),
  • Износковский район – 6,
  • Ульяновский район – 5 (+2).

 

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 20.06.2020 11:31 0 203
Тэги: коронавирус общество статистика
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