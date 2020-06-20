Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 июня

В Калужской области количество заболевших коронавирусом в субботу, 20 июня, выросло со вчерашних 5522 до 5580. За сутки выявили 58 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 69 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2853 наших земляка.

За время эпидемии от коронавируса умерли 42 жителя области.

Лечение сейчас продолжают 2685 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 700 (+16 к предыдущему дню),

Обнинск – 546 (-54),

Боровский район – 272 (+7),

Жуковский район – 183 (+2),

Малоярославецкий район – 177 (+3),

Дзержинский район – 129 (+1),

Кировский район – 118 (+1),

Людиновский район – 103,

Козельский район – 78,

Бабынинский район – 74 (+1),

Ферзиковский район – 45 (+2),

Жиздринский район – 35,

Перемышльский район – 31,

Сухиничский район – 31 (+3),

Хвастовичский район – 27 (-1),

Думиничский район – 24 (+1),

Медынский район – 16 (-1),

Юхновский район – 16 (+5),

Мещовский район – 13,

Мосальский район – 13,

Барятинский район – 12,

Куйбышевский район – 11,

Спас-Деменский район – 10,

Тарусский район – 10 (+1),

Износковский район – 6,

Ульяновский район – 5 (+2).

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