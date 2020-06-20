Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 июня

В Калужской области количество заболевших коронавирусом в субботу, 20 июня, выросло со вчерашних 5522 до 5580. За сутки выявили 58 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 69 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2853 наших земляка.
За время эпидемии от коронавируса умерли 42 жителя области.
Лечение сейчас продолжают 2685 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 700 (+16 к предыдущему дню),
- Обнинск – 546 (-54),
- Боровский район – 272 (+7),
- Жуковский район – 183 (+2),
- Малоярославецкий район – 177 (+3),
- Дзержинский район – 129 (+1),
- Кировский район – 118 (+1),
- Людиновский район – 103,
- Козельский район – 78,
- Бабынинский район – 74 (+1),
- Ферзиковский район – 45 (+2),
- Жиздринский район – 35,
- Перемышльский район – 31,
- Сухиничский район – 31 (+3),
- Хвастовичский район – 27 (-1),
- Думиничский район – 24 (+1),
- Медынский район – 16 (-1),
- Юхновский район – 16 (+5),
- Мещовский район – 13,
- Мосальский район – 13,
- Барятинский район – 12,
- Куйбышевский район – 11,
- Спас-Деменский район – 10,
- Тарусский район – 10 (+1),
- Износковский район – 6,
- Ульяновский район – 5 (+2).
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.