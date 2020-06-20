В Калужской области подтвердили коронавирус у 5580 человек

В Калужской области в субботу, 20 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5522 до 5580. За сутки подтвердили 58 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 69 наших земляков. Всего с опасной болезнью справились 2853 человека.

За время эпидемии от коронавируса умерли 42 жителя области. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Тем временем

В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.

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