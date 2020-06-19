Калужские власти объяснили, почему не перенесли военное шествие 24 июня

Как мы рассказывали, 24 июня в Калуге состоится военное шествие, посвящённое 75-летию Великой Победы. Новость вызвала большой резонанс среди читателей нашего сайта. Многие опасаются, что после этого мероприятия заболеваемость коронавирусом в городе снова начнёт расти.

Кстати, именно по этой причине в 13 городах России отказались от проведения военных шествий и перенесли торжества на более позднюю дату.

Врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ считает, что необходимости переноса нет.

- Решение принимали не городские власти, я не могу его комментировать. Мероприятие пройдёт с чётким соблюдением всех критериев. Более того, калужане будут иметь возможность наблюдать за мероприятием онлайн, - прокомментировал градоначальник на пресс-конференции 18 июня. – Это мероприятие не носит никакого масштабного характера. У нас не Красная площадь, количество военнослужащих будет чрезвычайно ограничено. Будет небольшое шествие, которое носит исключительно символический характер. Дань уважения памяти, в ознаменование юбилея Победы. Я считаю, что решение абсолютно правильное, оно подчёркивает нашу приверженность к этому празднику. То, что Калужская область не отказалась от данного торжественного мероприятия, считаю, абсолютно оправдано.

- То есть вы считаете, что не подвергаете риску людей: как участников, так и зрителей? – уточнили мы.

- С точки зрения рисков. Даже наше сегодняшнее пребывание, наш выход из дома сегодня с утра повышает вероятность заражения. Всё зависит от степени воздействия того или иного события на вероятностное событие. То есть в толпе вероятность повысится. Вышли из дома – тоже повысилась. Воспользовались общественным транспортом – тоже вероятность повысилась. Умножили все вероятности – получили некое числовое значение, которое характеризует вероятность заболевания. Я считаю, что это событие не повлияет на уровень распространения заболеваемости. Что касается ваших опасений, то, надеюсь, мы на основании данных медицинской статистики потом все ваши сомнения развеем. Через 14 дней после этого мероприятия я вам цифры представлю.

Тем временем

UPD. В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.