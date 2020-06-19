$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Калужские власти объяснили, почему не перенесли военное шествие 24 июня

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 19.06.2020 10:39 1 106
Калужские власти объяснили, почему не перенесли военное шествие 24 июня

Как мы рассказывали, 24 июня в Калуге состоится военное шествие, посвящённое 75-летию Великой Победы. Новость вызвала большой резонанс среди читателей нашего сайта. Многие опасаются, что после этого мероприятия заболеваемость коронавирусом в городе снова начнёт расти.

Кстати, именно по этой причине в 13 городах России отказались от проведения военных шествий и перенесли торжества на более позднюю дату.

Врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ считает, что необходимости переноса нет.

- Решение принимали не городские власти, я не могу его комментировать. Мероприятие пройдёт с чётким соблюдением всех критериев. Более того, калужане будут иметь возможность наблюдать за мероприятием онлайн, - прокомментировал градоначальник на пресс-конференции 18 июня. – Это мероприятие не носит никакого масштабного характера. У нас не Красная площадь, количество военнослужащих будет чрезвычайно ограничено. Будет небольшое шествие, которое носит исключительно символический характер. Дань уважения памяти, в ознаменование юбилея Победы. Я считаю, что решение абсолютно правильное, оно подчёркивает нашу приверженность к этому празднику. То, что Калужская область не отказалась от данного торжественного мероприятия, считаю, абсолютно оправдано.

- То есть вы считаете, что не подвергаете риску людей: как участников, так и зрителей? – уточнили мы.

- С точки зрения рисков. Даже наше сегодняшнее пребывание, наш выход из дома сегодня с утра повышает вероятность заражения. Всё зависит от степени воздействия того или иного события на вероятностное событие. То есть в толпе вероятность повысится. Вышли из дома – тоже повысилась. Воспользовались общественным транспортом – тоже вероятность повысилась. Умножили все вероятности – получили некое числовое значение, которое характеризует вероятность заболевания. Я считаю, что это событие не повлияет на уровень распространения заболеваемости. Что касается ваших опасений, то, надеюсь, мы на основании данных медицинской статистики потом все ваши сомнения развеем. Через 14 дней после этого мероприятия я вам цифры представлю.

Тем временем

UPD. В Калужской области отменили режим самоизоляции. Подробности.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 19.06.2020 10:39 1 106
Тэги: общество коронавирус праздник
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
Россельхозбанк отмечает 20-летие
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1999
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Архангельские предприниматели выиграли «ГАЗель NEXT» для своего бизнеса
Тельф АГ: 7 лучших курортов Испании от Кондрашова
Как найти работу, не имея достаточно навыков

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru