В Калуге 24 июня проведут шествие военных

Как мы уже рассказывали, из-за эпидемии коронавируса в нынешнем году отменили все массовые мероприятия на День Победы. В Москве Парад Победы состоится 24 июня. Запланированы в этот день и мероприятия в Калужской области, сообщили 17 июня в пресс-службе правительства.

- В Калуге запланировано торжественное прохождение личного состава войск Калужского военного гарнизона и территориальных управлений правоохранительных структур, - говорится в сообщение правительства. - В настоящее время решается вопрос об участии в этом мероприятии представителей казачьих обществ и кадетского движения.

Аналогичные торжества состоятся в городах воинской славы - Козельске и Малоярославце.

Напомним, среда, 24 июня, объявлена в России выходным днём с сохранением заработной платы.