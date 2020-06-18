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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 18 июня

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 18.06.2020 11:39 0 2533
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 18 июня

В четверг, 18 июня, количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло со вчерашних 5399 до 5462. За сутки подтвердили  63 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 76 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2740 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умер 41 житель области. За сутки новых летальных случаев не зафиксировано.

Лечение сейчас продолжает 2681 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 657 (-9 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 626 (-1),
  • Боровский район – 261 (+1),
  • Жуковский район – 178 (-2),
  • Малоярославецкий район – 171 (-3),
  • Дзержинский район – 127,
  • Кировский район – 117 (+1),
  • Людиновский район – 101,
  • Козельский район – 78 (-13),
  • Бабынинский район – 73 (-2),
  • Ферзиковский район – 43 (+3),
  • Жиздринский район – 36,
  • Перемышльский район – 31 (+1),
  • Хвастовичский район – 28,
  • Сухиничский район – 27 (+10),
  • Думиничский район – 23 (-3),
  • Медынский район – 16 (+1),
  • Мещовский район – 13,
  • Мосальский район – 13,
  • Барятинский район – 12,
  • Куйбышевский район – 11,
  • Спас-Деменский район – 11,
  • Юхновский район – 10 (+2),
  • Тарусский район – 9 (+1),
  • Износковский район – 6,
  • Ульяновский район – 3.

 

В Калужской области 18 июня зафиксирован самый маленький с 26 апреля прирост заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения снизился до 0,86. Для перехода на второй этап снятия ограничений нужно 0,8.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 18.06.2020 11:39 0 2533
Тэги: коронавирус общество статистика
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