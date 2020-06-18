Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 18 июня

В четверг, 18 июня, количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло со вчерашних 5399 до 5462. За сутки подтвердили 63 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 76 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2740 наших земляков.
За время эпидемии от коронавируса умер 41 житель области. За сутки новых летальных случаев не зафиксировано.
Лечение сейчас продолжает 2681 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
В Калужской области 18 июня зафиксирован самый маленький с 26 апреля прирост заболевания коронавирусом. Коэффициент распространения снизился до 0,86. Для перехода на второй этап снятия ограничений нужно 0,8.
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