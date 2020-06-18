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В Калужской области 76 человек вылечились от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 18.06.2020 10:35 0 1394
В Калужской области 76 человек вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области ещё 76 человек вылечились от коронавируса. Всего с опасной болезнью в нашем регионе справились 2740 жителей., сообщили в федеральном оперативном штабе

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 41 калужанин.

Количество заболевших выросло со вчерашних 5399 до 5462. За сутки в Калужской области зафиксировано 63 новых случая COVID-19, рассказали в региональном оперштабе.

В целом в России подтвердили 7790 случаев за сутки. С начала эпидемии - 561 091. Всего вылечились 313 963 человек, умерли 7 660

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 18.06.2020 10:35 0 1394
Тэги: коронавирус общество статистика
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