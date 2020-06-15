$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

История Калуги: как богатая публика гуляла по Садовой

Татьяна Светлова
Опубликовано: 15.06.2020 20:00 0 407
История Калуги: как богатая публика гуляла по Садовой

Главная улица называлась Садовой. Появилась она в 1778 году. Почему такое название, ​непонятно: в отличие от Воскресенской улицы, каких-то выдающихся садов там не было. Зато имелось много городских достопримечательностей. Шла Садовая улица от Сенной (сейчас — пл. Мира). В самом её начале ­находилась каланча пожарной части, в центре — Мироносицкая церковь, дальше — ​городской рынок, потом — ​25-метровая водонапорная башня, которую соорудили в 1886 году, и церковь Иоанна Предтечи. А в 1912 году здесь появилась первая электростанция.

На противоположной стороне стояли дома горожан, были магазины, парикмахерские, прачечная. Калужане, гуляя по Садовой, любили заходить в Мартыновский магазин за вкуснейшими баранками. На углу Садовой и Сенной площади (ныне — угол Кирова и сквера Мира) находился популярный в народе трактир Журавлёва. Недалеко от него были пивная лавка Семёнова и еврейская столовая Шнитман.

Вечерами по главной калужской улице прогуливалась богатая публика, блистая нарядами и благоухая духами. Дамы и кавалеры при встрече раскланивались, вели светские беседы, а затем направлялись в театр, который находился неподалёку.

На Садовой селились калужские купцы. Самый известный дом («Детский мир», или, как называют его старожилы, «Ракушка») построила семья Раковых. В конце XVIII века на этом месте был уютный домик с колоннами, выстроенный для родственницы купца Шемякина. В последующее время им владели калужский вице-­губернатор Фёдор Пушкин, губернский прокурор Александр Степанов. А позже дом приобрёл богатый купец, успешный предприниматель Пётр Степанович Раков. Здание снесли и на его месте возвели красивый особняк. Построен он по проекту калужского городского архитектора Василия Дмитриевича Виноградова. При сооружении дома использовался один хитрый приём.

Дело в том, что нынешние улицы Кирова и Ленина пересекаются не под прямым углом. Чтобы сгладить угол здания, архитектор устроил там главный вход. Работы начались в 1908 году, а освящение дома и новоселье состоялись 17 апреля 1911-го. Гостям разослали приглашения. И, поскольку хозяева почти не пили спиртного, все приходили поздравлять с тортами. Сладостей набралось столько, что Раковы угощали ими всех друзей и знакомых, а кладовые всё равно были переполнены.

Дом получился роскошным. На первом этаже с высокими потолками располагался магазин. Стоял аквариум с золотыми рыбками. На втором этаже жила семья Раковых. Был зал, где периодически заседали представители городской Думы. Имелся даже телефон. После революции 1917 года Пётр Степанович добровольно отдал дом и ценности государству, а сам стал работать в своём бывшем магазине продавцом. Но в 1932-м его выслали в Архангельскую область, где в 1944 году он скончался.

На центральной улице остались Мироносицкая церковь и церковь ­Иоанна Предтечи, вместо рынка — ​Театральная площадь, на месте водонапорной башни — ​магазины. Сохранился и дом Раковых. 

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.06.2020.

Татьяна Светлова
Опубликовано: 15.06.2020 20:00 0 407
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1999
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Покупка смартфона AGM в Москве
Продукция NSP в интернет магазине
Смена учредителей ООО

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru