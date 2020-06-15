История Калуги: как богатая публика гуляла по Садовой

Главная улица называлась Садовой. Появилась она в 1778 году. Почему такое название, ​непонятно: в отличие от Воскресенской улицы, каких-то выдающихся садов там не было. Зато имелось много городских достопримечательностей. Шла Садовая улица от Сенной (сейчас — пл. Мира). В самом её начале ­находилась каланча пожарной части, в центре — Мироносицкая церковь, дальше — ​городской рынок, потом — ​25-метровая водонапорная башня, которую соорудили в 1886 году, и церковь Иоанна Предтечи. А в 1912 году здесь появилась первая электростанция.

На противоположной стороне стояли дома горожан, были магазины, парикмахерские, прачечная. Калужане, гуляя по Садовой, любили заходить в Мартыновский магазин за вкуснейшими баранками. На углу Садовой и Сенной площади (ныне — угол Кирова и сквера Мира) находился популярный в народе трактир Журавлёва. Недалеко от него были пивная лавка Семёнова и еврейская столовая Шнитман.

Вечерами по главной калужской улице прогуливалась богатая публика, блистая нарядами и благоухая духами. Дамы и кавалеры при встрече раскланивались, вели светские беседы, а затем направлялись в театр, который находился неподалёку.

На Садовой селились калужские купцы. Самый известный дом («Детский мир», или, как называют его старожилы, «Ракушка») построила семья Раковых. В конце XVIII века на этом месте был уютный домик с колоннами, выстроенный для родственницы купца Шемякина. В последующее время им владели калужский вице-­губернатор Фёдор Пушкин, губернский прокурор Александр Степанов. А позже дом приобрёл богатый купец, успешный предприниматель Пётр Степанович Раков. Здание снесли и на его месте возвели красивый особняк. Построен он по проекту калужского городского архитектора Василия Дмитриевича Виноградова. При сооружении дома использовался один хитрый приём.

Дело в том, что нынешние улицы Кирова и Ленина пересекаются не под прямым углом. Чтобы сгладить угол здания, архитектор устроил там главный вход. Работы начались в 1908 году, а освящение дома и новоселье состоялись 17 апреля 1911-го. Гостям разослали приглашения. И, поскольку хозяева почти не пили спиртного, все приходили поздравлять с тортами. Сладостей набралось столько, что Раковы угощали ими всех друзей и знакомых, а кладовые всё равно были переполнены.

Дом получился роскошным. На первом этаже с высокими потолками располагался магазин. Стоял аквариум с золотыми рыбками. На втором этаже жила семья Раковых. Был зал, где периодически заседали представители городской Думы. Имелся даже телефон. После революции 1917 года Пётр Степанович добровольно отдал дом и ценности государству, а сам стал работать в своём бывшем магазине продавцом. Но в 1932-м его выслали в Архангельскую область, где в 1944 году он скончался.

На центральной улице остались Мироносицкая церковь и церковь ­Иоанна Предтечи, вместо рынка — ​Театральная площадь, на месте водонапорной башни — ​магазины. Сохранился и дом Раковых.

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.06.2020.